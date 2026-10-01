Hamirpur News: लाइन बदलने में छह घंटे बाधित रही बिजली
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
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राठ। नगर के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। बृहस्पतिवार को रामलीला मैदान चौराहे के चौड़ीकरण के लिए बिजली लाइन शिफ्टिंग कार्य हुआ। इसके चलते छह घंटे आपूर्ति बाधित रही। इस दाैरान 11 केवीए फीडर संख्या एक और तीन की बिजली आपूर्ति बंद रही। एसडीओ सतेंद्र कुमार ने बताया कि रामलीला मैदान के पास लोक निर्माण विभाग चौड़ीकरण का कार्य करा रहा है। गुरुवार को विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग की गई। उन्होंने बताया कि छह घंटे 11 केवीए फीडर संख्या एक और तीन की आपूर्ति बाधित रही। कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। (संवाद)
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