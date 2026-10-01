फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Villagers injured in Ingohta village after monkeys attack them

Hamirpur News: इंगोहटा गांव में बंदरों के हमले से ग्रामीण लहूलुहान

Thu, 01 Oct 2026 11:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Villagers injured in Ingohta village after monkeys attack them
फोटो01एचएएमपी 05 बंदरों के हमले से घायल जगतपाल। संवाद
भरुआ सुमेरपुर। इंगोहटा गांव में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में खलबली है। बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दो दिन पहले गांव में पिंजरा लगाया था लेकिन अब तक एक भी बंदर उसके अंदर नहीं पहुंचा है। इधर गुरुवार को कालीदेवी मंदिर मोहल्ला निवासी जगतपाल सोनकर पर बंदर ने हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया।
विज्ञापन

जगतपाल का परिजन ने अस्पताल में उपचार कराया। उनके हाथ में गहरे घाव हुए हैं। बुधवार को भी बंदरों ने बिजली विभाग के लाइनमैन प्रदीप श्रीवास पर हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बंदरों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले अनुराग सिंह, भोला कुशवाहा, लालमन सोनकर, फुर्तीलाल सोनकर और गंगाराम सोनकर समेत कई ग्रामीण बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ने और समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed