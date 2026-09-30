Hamirpur News: बस्ती के चारों ओर पानी भरने का वीडियो वायरल
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:35 PM IST
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मुस्करा। कस्बे के राजकीय इंटर कॉलेज के पास करीब दस परिवारों की बस्ती चारों तरफ पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर बस्ती के लोगों से जानकारी ली। बस्ती निवासी मो. आसिफ ने कहा कि उनकी प्रमुख समस्या बस्ती तक पहुंचने के लिए रास्ता न होना है। बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण बगल में बने तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया था। बुधवार शाम तक पूरी स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई है।
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बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश वर्मा ने मौके पर पहुंचकर बस्ती के लोगों से जानकारी ली। बस्ती निवासी मो. आसिफ ने कहा कि उनकी प्रमुख समस्या बस्ती तक पहुंचने के लिए रास्ता न होना है। बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण बगल में बने तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया था। बुधवार शाम तक पूरी स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई है।
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