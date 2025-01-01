Hamirpur News: वाल्मीकि समाज का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन, पूर्व चेयरमैन से मारपीट और मकान क्षतिग्रस्त करने का आरोप

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प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सदर कोतवाली के साथ कुरारा, ललपुरा समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इससे कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील रहा।गुरुवार को जनपदभर से वाल्मीकि समाज के लोग माया वाल्मीकि के समर्थन में कलक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर एकत्र हुए। डीएम को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि आठ सितंबर को माया वाल्मीकि की गैरमौजूदगी में नगर पंचायत की टीम जेसीबी लेकर उनके मकान पहुंची। टीम ने दीवार से सटी नाली की पट्टी तोड़ दी। जेसीबी की चपेट में आने से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया जिससे दीवारों में दरारें आईं और लाखों रुपये का नुकसान हुआ।आरोप है कि 10 सितंबर को नगर पंचायत की टीम दोबारा जेसीबी लेकर पहुंची। विरोध करने पर माया वाल्मीकि के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। शिकायत में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का भी आरोप लगाया गया है। बताया कि उसी दिन कुरारा थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया।समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इस मौके पर अजय कुमार सपेरा, सुरेश कुमार, रामऔतार, नरेश, अशोक सागर, रमेश प्रसाद, अखिलेश, जमुनादास आदि रहे।