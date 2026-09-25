Hamirpur News: नए विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन

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इस दाैरान उन्होंने कहा कि करीब चार से छह माह पहले वह गांव आए थे। विद्यालय भवन की स्थिति काफी जर्जर थी। ग्रामीणों और शिक्षकों से विद्यालय का नया भवन बनवाने का वादा किया था जिसे अब पूरा किया जा रहा है। कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छा शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में पीपल समेत अन्य पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यहां पर ब्लॉक प्रमुख मुस्करा वीर नारायण राजपूत, जिला पंचायत सदस्य दिनेश सिंह, बीईओ रामगोपाल वर्मा, प्रधानाध्यापक उमेश कुमार, कामता प्रसाद सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

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बिवांर (हमीरपुर)। प्राथमिक विद्यालय चिकसोना में बृहस्पतिवार को नवीन विद्यालय भवन के निर्माण के लिए सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया।