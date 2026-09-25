Hamirpur News: आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने निकाला पैदल मार्च

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कार्यकर्ता अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मार्च का नेतृत्व नीरज कश्यप और जिलाध्यक्ष रामबाबू वर्मा ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि संविधान समानता का अधिकार देता है। परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली है। यह कमी शिक्षा, रोजगार, राजनीति और प्रशासन में देखी गई है। कार्यकर्ताओं ने आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की।उन्होंने खाली आरक्षित पदों की शीघ्र भर्ती कराने की मांग की। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। महिला आरक्षण कानून के तहत महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग की गई। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ‘कोटे के अंदर कोटा’ लागू करने की मांग भी की गई। स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग ज्ञापन में शामिल थी।