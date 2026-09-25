Hamirpur News: पितृपक्ष कल से... जलकुंभी व गंदगी से पटे तालाब

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ग्रामीण योगेश द्विवेदी, विमल चंद्र और गुरुदेव ने बताया कि कई बार खंड विकास अधिकारी से तालाबों की सफाई कराने की मांग की गई। बीते साल तत्कालीन जिलाधिकारी घनश्याम मीना से भी घाटों के जीर्णोद्धार व जलकुंभी हटाने की गुहार लगाई गई थी लेकिन न घाट ठीक कराए गए और न ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई। मझाई तालाब के अधिकांश घाट क्षतिग्रस्त हैं। ग्रामीणों ने पितृपक्ष शुरू होने से पहले तालाबों से जलकुंभी-कचरा हटवाकर घाटों की सफाई की मांग की है। सहायक पंचायत विकास अधिकारी धर्मेंद्र पाल ने बताया कि गांव में सचिव की तैनाती नहीं है। डीपीआरओ सुबोध जोशी ने बताया कि सचिव तैनाती की फाइल जिलाधिकारी के पास भेजी जा चुकी है। सचिव के तैनात होते ही तालाबों की सफाई कराई जाएगी।