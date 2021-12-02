फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Under the influence of alcohol, he beat his wife and six children and drove them out of the house

Hamirpur News: शराब के नशे में पत्नी और छह बच्चों को पीटकर घर से निकाला

Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Under the influence of alcohol, he beat his wife and six children and drove them out of the house
भरुआ सुमेरपुर। शराब के नशे में धुत पति ने आधी रात में पत्नी और छह बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि पति ने बांका लहराते हुए दोबारा घर के आसपास दिखाई देने पर सभी को काटकर दफन करने की धमकी दी।
विज्ञापन

कस्बे के बांकी मार्ग निवासी मुन्नी देवी ने पुलिस को दी बताया कि उसका पति रामबाबू शराब पीने का आदी है और आए दिन उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करता है। बीती 10 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया और उसके साथ ही पुत्रियों शीलू (14), अनुराधा (12), राधा (10), पूजा (8) तथा पुत्र कृष्ण (5) और सूर्या (2) के साथ मारपीट की। इसके बाद सभी को घर से बाहर निकाल दिया। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed