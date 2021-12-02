Hamirpur News: शराब के नशे में पत्नी और छह बच्चों को पीटकर घर से निकाला

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कस्बे के बांकी मार्ग निवासी मुन्नी देवी ने पुलिस को दी बताया कि उसका पति रामबाबू शराब पीने का आदी है और आए दिन उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट करता है। बीती 10 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे पति शराब के नशे में धुत होकर घर आया और उसके साथ ही पुत्रियों शीलू (14), अनुराधा (12), राधा (10), पूजा (8) तथा पुत्र कृष्ण (5) और सूर्या (2) के साथ मारपीट की। इसके बाद सभी को घर से बाहर निकाल दिया। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)

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भरुआ सुमेरपुर। शराब के नशे में धुत पति ने आधी रात में पत्नी और छह बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि पति ने बांका लहराते हुए दोबारा घर के आसपास दिखाई देने पर सभी को काटकर दफन करने की धमकी दी।