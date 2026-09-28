Hamirpur News: तांबे का तार चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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रविवार रात करीब 9:37 बजे उपनिरीक्षक हर्षवीर सिंह, आरक्षी विशाल यादव और चंदन यादव की टीम ने मुखबिर की सूचना पर डिग्री कॉलेज मार्ग स्थित बडेरी नाला के पास से दो संदिग्धों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रमेश प्रजापति (29), निवासी ग्राम इचौली और रौनक ताम्रकार, निवासी राठ के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 48.500 किलोग्राम चोरी का कॉपर वायर तथा तार बेचने से मिले 1,55,500 रुपये बरामद किए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट भेजा जा रहा है।

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मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान तांबे का तार चोरी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का कॉपर वायर और उसे बेचने से मिले डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है।