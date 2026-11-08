Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Three injured in accidents on Bundelkhand Expressway

Hamirpur News: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसों में तीन घायल

Sun, 08 Nov 2026 06:00 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 06:00 PM IST
विज्ञापन
Three injured in accidents on Bundelkhand Expressway
मौदहा (हमीरपुर)। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खन्ना टोल प्लाजा के पहले अलग-अलग हादसों में तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया जहां से दो लोगों को चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
विज्ञापन


थाना कदौरा क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी मलखान और रवि चित्रकूट से कामतानाथ के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। दोनों हादसे में घायल हो गए। वहीं जयसिंह और कश्यप निवासी रिरुआ थाना आटा भी चित्रकूट से लाैट रहे थे। कश्यप ने बताया कि खन्ना से कुछ दूर पहले वह पानी पीने के लिए रुके तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें कश्यप घायल हो गया। सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया जहां से रवि और जयहिंद को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed