Hamirpur News: कबाड़ बेचने का झांसा देकर तीस हजार की ठगी

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नगर के सिकंदरपुरा मोहल्ला निवासी अनिकेत पुत्र सर्वेश ने बताया कि वह कबाड़ खरीद बेचकर अपना भरण पोषण करता है। मंगलवार को दूरसंचार विभाग के टावर के पास एक व्यक्ति मिला। उसने खुद को विभाग का अधिकारी बताते हुए टावर से कबाड़ दिलाने का झांसा दिया। सौदा पक्का होने के बाद बुधवार को कबाड़ की सुपुर्दगी तय हुई। आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनसे तीस हजार रुपये ले लिए और कंप्यूटर से पक्की रसीद बनाने का झांसा देकर वहां से निकल गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वह रसीद देने नहीं आया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। बताया कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई है। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

राठ (हमीरपुर)। टावर से कबाड़ दिलाने का लालच देकर एक व्यक्ति ने युवक से तीस हजार की ठगी कर ली। युवक ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।