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Hamirpur News: पार्क की जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर दंपति से मारपीट

Fri, 16 Oct 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:20 AM IST
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Couple assaulted for opposing encroachment on park land
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे के वार्ड संख्या चार स्थित धर्मेश्वर बाबा मोहल्ले में आंबेडकर पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की शिकायत करने से नाराज दबंगों ने बुधवार रात दंपती के साथ मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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धर्मेश्वर बाबा मोहल्ला निवासी महेश कुमार वर्मा ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि बुधवार शाम करीब पांच बजे मोहल्ले का दबंग आंबेडकर पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम बंद करा दिया। आरोप है कि इससे नाराज आरोपी ने रात करीब नौ बजे आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर उन्हें और उनकी पत्नी सीमा पर हमला कर दिया जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं पार्क पर कब्जे की जांच के लिए गुरुवार को एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ सदर यशपाल सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में आंबेडकर पार्क के लिए आरक्षित भूमि की पैमाइश कराई और जमीन को चिह्नित कर सुरक्षित कराया।
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