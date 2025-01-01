Hamirpur News: पुलिस तलाश रही किस ओर से चली गोली

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बीते 16 अक्तूबर की शाम फल विक्रेता को गाेली मार दी गई थी। इलाज के दौरान 18 अक्तूबर को उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई थी।गौरा देवी नई बस्ती निवासी राजू निषाद कालपी चौराहे पर फल बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। साले कौशलराज ने बताया कि घटना वाले दिन जीजा दोपहर में खाना खाने घर गए थे। इसके बाद शाम करीब चार बजे वह दोबारा दुकान पर आए। शाम करीब सवा पांच बजे घटना को अंजाम दिया गया, उस समय उनकी मां और पत्नी पास में ही सब्जी की दुकान पर मौजूद थीं। इनकी दुकान घटना स्थल से करीब 30 फीट की दूरी पर थी।फल के पैसे लेते समय हुई घटनापरिजनों के अनुसार राजू की दुकान पर एक व्यक्ति फल खरीदने आया था। वह केले के पैसे देने लगा, तभी राजू को गोली लग गई। इस दौरान दुकान के आसपास कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। हालांकि, गोली किसने चलाई और हमलावर कहां से आया, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है।दुकान के सामने से गुजरे थे चार युवकसाले कौशल के मुताबिक घटना से कुछ सेकंड पहले चार युवक दुकान के सामने से गुजरे थे। फुटेज में ये युवक दिखाई देते हैं, लेकिन गोली चलाने का दृश्य स्पष्ट नहीं है। कैमरे का दृश्य बदल जाने के कारण घटना का अहम हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फुटेज में दुकान के आसपास लोगों की आवाजाही और घटना के बाद जुटी भीड़ दिखाई दे रही है।32 बोर की गोली चलने की आशंकाफल विक्रेता की हत्या में 32 बोर की गोली इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है। सीटी स्कैन रिपोर्ट में बंदूक से लगी चोट (गनशॉट इंजरी) का उल्लेख है। रिपोर्ट में गोली के बोर का उल्लेख नहीं किया गया है।शुरुआती जानकारी में गिरने से चोट लगने की बात सामने आई थी। बाद में जांच और पोस्टमार्टम में गोली लगने की पुष्टि हुई। गोली किस दिशा से चली, इसकी पड़ताल की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। अब तक पुरानी रंजिश से जुड़ा कोई स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आया है।- मृगांक शेखर पाठक, पुलिस अधीक्षक