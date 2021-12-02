Hamirpur News: सूने घर का ताला तोड़कर जेवर व बर्तन चोरी

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टिकरिया गांव निवासी श्रीकांत राजपूत ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि वह परिवार सहित राजकोट में मजदूरी करता है। घर पर ताला लगा हुआ था। मंगलवार रात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। कमरे में रखी अलमारी से दो जोड़ी पायल, तीन जोड़ी बिछिया, तीन अंगूठियां, हार और एक जोड़ी छोटी पायल चोरी कर ले गए। साथ ही पीतल के बर्तन और पत्नी के कपड़े भी ले गए।पीड़ित ने बताया कि चोरी गए जेवरात व सामान की ढाई लाख रुपये कीमत होगी। श्रीकांत के छोटे भाई की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।