फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Jewelry and utensils stolen after breaking the lock of an empty house

Hamirpur News: सूने घर का ताला तोड़कर जेवर व बर्तन चोरी

Thu, 22 Oct 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Jewelry and utensils stolen after breaking the lock of an empty house
राठ। कोतवाली क्षेत्र के टिकरिया गांव में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर जेवर, पीतल के बर्तन और कपड़े चोरी कर लिए। गृहस्वामी परिवार सहित राजकोट में रहकर मजदूरी करता है। पीड़ित के छोटे भाई ऋषिकांत ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

टिकरिया गांव निवासी श्रीकांत राजपूत ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि वह परिवार सहित राजकोट में मजदूरी करता है। घर पर ताला लगा हुआ था। मंगलवार रात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। कमरे में रखी अलमारी से दो जोड़ी पायल, तीन जोड़ी बिछिया, तीन अंगूठियां, हार और एक जोड़ी छोटी पायल चोरी कर ले गए। साथ ही पीतल के बर्तन और पत्नी के कपड़े भी ले गए।
विज्ञापन

पीड़ित ने बताया कि चोरी गए जेवरात व सामान की ढाई लाख रुपये कीमत होगी। श्रीकांत के छोटे भाई की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed