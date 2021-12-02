Hamirpur News: युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुल्हाड़ी बरामद

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बिवार थाना क्षेत्र के उपरी गांव के कमलेश का पुरवा निवासी छोटे वर्मा की 19 अक्टूबर की रात कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। उनका शव घर के बाहर रास्ते में पड़ा मिला था। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। परिजनों ने गांव के सुरेश वर्मा पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया था। भाई रामकरन की तहरीर पर पुलिस ने 20 अक्टूबर को सुरेश के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। थाना प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को सायर-करगांव रोड पर गौशाला पुलिया से आगे उपरी गांव के पास से आरोपी सुरेश वर्मा (38) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।फरार आरोपी की तलाश में जुटी तीन टीमेंसरीला। जरिया थाना क्षेत्र के इटैलिया बाजा गांव में रामनवमी की रात संजय उर्फ संजू राजपूत (33) की गोली मारकर हत्या के मामले में नामजद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मृतक के पिता मूरत ध्वज की शिकायत पर 19 अक्टूबर को गांव के अमरकांत पुत्र श्रीकृष्ण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं, लेकिन हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।संजय रामनवमी पर गांव में मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में शामिल होने गया था। भोजन करने के बाद वह मंदिर से गांव जाने वाली सड़क पर पहुंचा, जहां उसे गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से नामजद आरोपी फरार है। जरिया थाना प्रभारी मनोज पांडेय के मुताबिक, नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। उसकी तलाश की जा रही है।संजय और नामजद आरोपी के बीच दोस्ती थी। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। - शाहरुख खान, सीओ सरीला