Hamirpur News: मां के स्वागत को सज गए मंदिर व पंडाल, आज से गूंजेंगे जयकारे

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शहर के शक्तिपीठ मां बड़ी चंद्रिका, छोटी चंद्रिका मंदिर, काली माता, सिंहवाहिनी, महेश्वरी माता और चरखारी के मदारन देवी मंदिर में भक्तों की सर्वाधिक भीड़ जुटेगी। बड़ी चंद्रिका मंदिर में नौ दिवसीय मेले का आयोजन होगा। मेले में दुकानें व झूले लग गए हैं। जहां महिलाएं घरेलू जरूरतों का सामान खरीदेंगी। वहीं बच्चे झूले आदि का आनंद उठाएंगे।बड़ी चंद्रिका मंदिर में महोबा के अलावा बुंदेलखंड के सभी जिलों और मध्यप्रदेश के सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना से श्रद्धालु दर्शन व पूजन के लिए पहुंचेंगे। पंडालों को बिजली की लाइटों से सजाया गया। नवरात्र को लेकर मंदिरों में शनिवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। बड़ी चंद्रिका मंदिर के पुजारी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए अलग द्वार हैं। सुबह पांच बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। अगरबत्ती जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भक्त पूजा-अर्चना में धूपबत्ती का प्रयोग करें। इसके लिए दुकानदारों को भी अगरबत्ती न बेचने के लिए निर्देशित किया गया है।मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर नहीं जा सकेंगे वाहनमहोबा। शहर के शक्तिपीठ मां बड़ी चंद्रिका मंदिर से आधा किमी पहले प्रवेश द्वार के बाहर पार्किंग स्थल बनाया गया है। वाहनों का प्रवेश मंदिर परिसर में पूरी तरह वर्जित रहेगा। कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नवरात्र पर्व को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।शुभ मुहूर्त पर करें कलश स्थापनामहोबा। ज्योतिषाचार्य पं. भरत त्रिपाठी ने बताया कि नवरात्र पर शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना चाहिए। इस बार शुभ मुहूर्त 11 अक्तूबर को सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त दिन में सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12:31 बजे तक है।फोटो 10 एमएएचपी 04 परिचय-मुख्य बाजार में साड़ी की दुकान से चुनरी पसंद करतीं महिलाएं। संवादखूब बिकी चुन्नी और शृंगार की सामग्रीमहोबा। नवरात्र पर्व को लेकर शनिवार को बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। मातारानी के शृंगार और चुनरी की खूब बिक्री हुई। दुकानों में महिलाएं साड़ियां, चुनरी व अन्य सामग्री खरीदती नजर आईं। नवरात्र व्रत को लेकर फलों की भी जमकर बिक्री हुई। लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी कर घरों में नौ दिन तक मां की विधि-विधान से आराधना करने की सभी तैयारियां पूरी कीं।