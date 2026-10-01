Hamirpur News: तेज रफ्तार डंपर ने कार में मारी टक्कर, दो घायल

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बताया गया कि रामनारायण पेट्रोल पंप के पीछे रहते हैं और बच्चियों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे। हादसे में कार चालक दीवान सिंह को भी चोटें आईं। थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि तहरीर मिली है और जांच की जा रही है।

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भरुआ सुमेरपुर। नेशनल हाईवे-34 पर गुरुवार सुबह पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक समेत दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नरायनपुर निवासी दीवान सिंह गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे कार से सुमेरपुर कस्बे आए थे। काम निपटाने के बाद वह कार से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के सामने हमीरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार क्षतिग्रस्त होकर पेट्रोल पंप की ओर जा गिरी। इसी दौरान कार के पीछे बाइक से आ रहे रामनारायण यादव भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए।