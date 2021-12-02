Hamirpur News: रंगोली प्रतियोगिता में शिवानी अव्वल
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:09 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:09 AM IST
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बिवांर। सेवा संकल्प अभियान के तहत लोदीपुर-निवादा स्थित अभिनव प्रज्ञा परास्नातक महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्रा शिवानी ने बाजी मारी।
महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शिवमंगल तिवारी ने किया। रंगोली प्रतियोगिता की थीम विकसित भारत और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं रहीं। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी, साक्षी, रागिनी और अभिलाषा ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र सिंह, बृजेंद्र यादव, अमित श्रीवास्तव, आनंद विश्वकर्मा सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।
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महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम इकाई द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शिवमंगल तिवारी ने किया। रंगोली प्रतियोगिता की थीम विकसित भारत और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं रहीं। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवानी, साक्षी, रागिनी और अभिलाषा ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र सिंह, बृजेंद्र यादव, अमित श्रीवास्तव, आनंद विश्वकर्मा सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।
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