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Hamirpur News: एसई ने किया मौदहा बांध का निरीक्षण, अलर्ट रहने के निर्देश

Thu, 27 Aug 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:11 AM IST
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SE inspects Maudaha Dam; issues instructions to remain alert.
गोहांड (हमीरपुर)। लगातार हो रही बारिश के चलते मौदहा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बांध का निरीक्षण किया। साथ ही विभागीय टीम को बांध की निगरानी के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
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बुधवार शाम को सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार व अधिशासी अभियंता प्रणव कुमार ने मौदहा बांध पहुंच स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बांध के जलस्तर, फाटकों और पानी की निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बांध में पानी की आवक बढ़ी हुई है। बांध के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए पानी की निकासी शुरू कर दी गई है।
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विभाग की ओर से बांध के नाै फाटक खोल दिए गए हैं जिनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कहा कि फिलहाल बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जलस्तर के अनुसार फाटकों से पानी की निकासी को नियंत्रित किया जाएगा।
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