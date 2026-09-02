Hamirpur News: ज्वेलर्स की दुकान से सोना-चांदी भरा बैग उड़ाने वाले दो इनामी गिरफ्तार

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को रहमत और नन्हे कुण्डा निवासी शापुर मजरा गनीनगर, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद को कपसा तिराहा के पास से सुबह गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बाहरी जिलों में जाकर सराफा की दुकानों की रेकी करते थे। दुकान और आसपास के माहौल की पूरी जानकारी जुटाने के बाद मौका मिलते ही चोरी कर फरार हो जाते थे। आरोपियों ने पिछले वर्ष अप्रैल में मौदहा कस्बे की एक सराफा की दुकान से अपने साथियों के साथ जेवर से भरा बैग चोरी करने की बात स्वीकार की है। इस मामले में पुलिस आरोपियों के कुछ साथियों से चोरी का सामान पहले ही बरामद कर चुकी है।कोतवाली प्रभारी संजय यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नन्हे कुण्डा के खिलाफ बांदा के मटौंध, रामपुर के स्वार, गोरखपुर के रामगढ़ताल व खोराबार, मुरादाबाद जीआरपी और हमीरपुर के मौदहा थाने में कुल नौ केस दर्ज हैं। इनमें चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंग संबंधी अपराध, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामले हैं। ये केस वर्ष 2015 से 2026 के बीच दर्ज हुए हैं।