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Hamirpur News: निरस्त रहीं संपर्क क्रांति व महाकौशल एक्सप्रेस

Sat, 10 Oct 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:31 PM IST
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Sampark Kranti and Mahakoshal Express remained cancelled.
महोबा। यूपी संपर्क एक्सप्रेस और महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को निरस्त रहीं। ट्रेन संचालित न होने से यात्रियों को परेशानी हुई। प्रारंभिक स्टेशनों से इन ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
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रेलवे की ओर से 10 अक्तूबर को नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में सुबह चार से दोपहर दो बजे के बीच अत्यधिक सड़क जाम और भारी भीड़ की संभावना व्यक्त की गई थी। इसको लेकर कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से ही रद करने का निर्णय लिया गया। उत्तर-मध्य रेलवे की ओर से ट्रेनों में मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस को निरस्त किया गया। ट्रेनें निरस्त रहने से यात्री परेशान रहे। जरूरी काम से जाने वाले लोगों ने रोडवेज बस स्टैंड से सफर किया।
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झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्री अपना सफर शुरू करने से पहले रेलवे की हेल्पलाइन 139 या रेलवे के आधिकारिक सूचना तंत्र से ट्रेनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। भीड़ को देखते हुए ट्रेनों को निरस्त किया गया।
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