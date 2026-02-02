Hamirpur News: बस आगे बढ़ाने को लेकर भिड़े रोडवेज चालक

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बांदा डिपो की बस संख्या 5517 के चालक अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वह बस में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उरई डिपो की बस संख्या यूपी 78 एलएल 5912 को आगे बढ़ाने को लेकर कहासुनी हो गई। अमित ने बताया कि उन्होंने खाना खाने के बाद बस आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई। विज्ञापन



कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अमित कुमार त्रिपाठी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बांदा डिपो की बस संख्या 5517 के चालक अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वह बस में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उरई डिपो की बस संख्या यूपी 78 एलएल 5912 को आगे बढ़ाने को लेकर कहासुनी हो गई। अमित ने बताया कि उन्होंने खाना खाने के बाद बस आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई।कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अमित कुमार त्रिपाठी की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

हमीरपुर। बस स्टैंड पर बुधवार को बस आगे बढ़ाने को लेकर बांदा और उरई डिपो के रोडवेज कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। बांदा डिपो के चालक अमित कुमार त्रिपाठी ने उरई डिपो के चालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यूपी 112 को कॉल कर बुलाया।