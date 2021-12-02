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Hamirpur News: खेत जा रहे किसान की ट्रेन से कटकर मौत

Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:11 AM IST
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Farmer run over by train while heading to his field
मौदहा (हमीरपुर) रागौल-अकौना रेलवे स्टेशन के बीच बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। वह घर से खेतों की ओर जा रहा था। करहिया गांव निवासी भगवती वर्मा (55) बुधवार सुबह करीब 10 बजे खेत जा रहा था।
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रेलवे ट्रैक पार करते समय वह बेतवा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन ने बताया कि करीब 20 वर्ष पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। वह अकेले रहते थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका बेटा मइकू बाहर रहकर मजदूरी करता है। बेटी की शादी हो चुकी है। बताया कि भगवती के पास करीब छह बीघा कृषि भूमि है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है।
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