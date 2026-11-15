Hamirpur News: रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन को कुचला, किशोरी की गई जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत कर घरवालों को समझाया। करीब दो घंटे बाद जाम खुल सका। हाईवे पर वाहनों की लाइन लग गई। हादसे के बाद बस चालक ने करीब दस किलोमीटर दूर बांदा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।टेढ़ा गांव निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि पैलानी थानाक्षेत्र की सोनापुरवा निवासी बुआ गंधारी का बेटा सुमित उर्फ सुंदरम घर आया हुआ था। वह रविवार को बाइक से छोटी बहन काजल (14) और मंदाकिनी (16) को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। दोपहर करीब एक बजे टेढ़ा पावर हाउस के सामने सुमेरपुर बांदा स्टेट हाईवे पर बांदा की ओर जा रही रोडवेज बस ने तीनों को कुचल दिया।चालक बस लेकर बांदा की ओर भाग निकला। हादसे में काजल की मौके पर मौत हो गई, जबकि सुमित और मंदाकिनी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीआरवी टीम सुमित और मंदाकिनी को पीएचसी लाई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल भेज दिया गया।यहां से चिकित्सकों ने दोनों को कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे का पता चलते ही परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हाईवे जाम कर दिया। देखते ही देखते वाहनों की लाइन लग गई।थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने घरवालों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे मुआवजे और कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। एसडीएम सदर और सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद बस चालक ने बांदा जिले में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।