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Hamirpur News: जवान को दी अंतिम विदाई, कीचड़ से होकर ले गए पार्थिव शरीर

Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:28 PM IST
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Final farewell paid to the soldier; mortal remains carried through the mud
फोटो 16 एचएएमपी 39- कीचड़ से होकर पार्थिव शरीर ले जाते जवान व परिजन। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरीला (हमीरपुर)। पचखुरा गांव निवासी डीएससी जवान राकेश कुमार (51) का सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गंभीर बीमारी के चलते रविवार रात लखनऊ के डीएससी कमांड अस्पताल में उनका निधन हो गया था। सेना के जवानों ने सलामी दी और पुत्र दीपक यादव ने मुखाग्नि दी।

राकेश चार साल पहले सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डीएससी की 154 प्लाटून में भर्ती हुए थे। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एसडीएम विकास कुमार यादव समेत अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। श्मशान घाट के रास्ते में जलभराव और कीचड़ से जवानों व ग्रामीणों को परेशानी हुई। पार्थिव शरीर कीचड़ से होकर ले जाना पड़ा। एसडीएम ने बताया कि सफाई के निर्देश दिए गए थे। लापरवाही मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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