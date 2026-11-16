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Hamirpur News: नलों की लाइन से पानी खींच रहे 13 पंप किए जब्त

Mon, 16 Nov 2026 11:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:30 PM IST
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13 pumps drawing water from the pipeline seized
गहरौली (हमीरपुर)। एडीएम नमामि गंगे विजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने गांव में जांच पड़ताल की। इस दौरान पाइप लाइन से पानी खींच रहे 13 पंप जब्त किए हैं। पंप लगाकर पानी खींचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
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पाइप लाइन में टेल तक पानी पहुंचाने की कवायद में जुटी टीम ने पाया कि लोग अवैध रूप से पंप लगाकर पानी खींच लेते हैं। जिससे पानी आगे नहीं जा पाता है और ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। एडीएम ने बताया कि मौके से 13 पंप जब्त किए। अग्रिम आदेश तक उपभोक्ता की सुपुर्दगी में दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और कोई भी पंप लगाकर पानी खींचता मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। (संवाद)
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