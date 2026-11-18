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हमीरपुर। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को बीएसए कार्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि वे कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था का स्वागत करते हैं, पर उनकी कई अन्य मांगें भी हैं। संघ ने 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन प्रणाली समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी निर्णय को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की अपील की गई। शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्पेशल टास्क फोर्स जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाए। परिषदीय शिक्षकों को द्वितीय शनिवार और उपार्जित अवकाश देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।