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चेयरमैन ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, टीम भावना और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अहद वारियर्स और मौदहा लायंस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अहद वारियर्स ने निर्धारित 17 ओवर में 140 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मौदहा लायंस की टीम 102 रन पर सिमट गई। अहद वारियर्स ने 38 रन से मुकाबला जीत लिया। अंजल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए।दूसरे मुकाबले में बुंदेलखंड टाइगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। जवाब में मौदहा पैंथर्स की टीम 74 रन पर ऑलआउट हो गई। बुंदेलखंड टाइगर ने 107 रन से शानदार जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए योगेश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस दौरान निजामी स्पोर्ट्स अध्यक्ष बीतू बादशाह, मंगू भैया, फहीम छल्ला, हकीम उद्दीन, शमशाद नबी, ममनून बंगस, नौशाद नबी, इरशाद लाला, सुभान वकील, नफीस दरोगा, राजू मेम्बर सहित आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे।