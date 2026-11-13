Hamirpur News: फार्मासिस्टों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

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- आगामी 20 नवंबर को लखनऊ में करेंगे घेरावसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। अपनी लंबित मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा।एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंकित सचान ने बताया कि शासन-प्रशासन द्वारा डीपीए की लंबित पड़ी समस्याओं और मांगों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है। इससे फार्मासिस्टों में आक्रोश व्याप्त है। प्रांतीय आवाहृन पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि महानिदेशालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर पदनाम परिवर्तन फार्मेसी के पद का नाम परिवर्तित करते हुए फार्मेसी अधिकारी व चीफ फार्मासिस्ट के पद का परिवर्तित करते हुए फार्मेसी अधिकारी तथा कार्य अधिकारी फार्मेसी का नाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी की जाए।वहीं जिला मंत्री अजय कुमार शिवहरे ने कहा कि महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2005 के बाद नियुक्ति फार्मासिस्टों की अंतिम वरिष्टता सूची 31 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। लेकिन एक साल से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद शासन प्रशासन द्वारा साल 2005 के बाद नियुक्ति फार्मासिस्टों की वरिष्टता सूची अभी तक जारी नहीं की गई। वहीं सीएचसी में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो चीफ फार्मासिस्टों सहित फार्मासिस्टों की नियुक्ति करने की मांग की है। साथ ही प्रभार भत्ता 750 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान सुजीत सचान, ओमप्रकाश राजपूत, शैलेंद्री सचान, विवेक गुप्ता, जयवीर सिंह, राकेश कुमार, प्रदीप सचान मौजूद रहे।