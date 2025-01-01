Hamirpur News: किराए को लेकर ई रिक्शा चालक से सवारियां भिड़ीं

विज्ञापन





भरुआ सुमेरपुर। कस्बे के देवगांव चौराहा में किराए के विवाद को लेकर ई रिक्शा चालक और सवारियों के मध्य विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शिकायत पुलिस की है। सोमवार को दोपहर में कस्बे के देवगांव चौराहा में ई रिक्शा चालक और सवारियों के मध्य किराए को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर जूतम पैजार हुई। लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को थाने पहुंचाया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष पवन पटेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

फोटो07एचएएमपी14 ई-रिक्शा चालक से सवारी का होता विवाद। संवाद