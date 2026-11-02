Hamirpur News: उद्यान विभाग के भवन पर पंचायती राज का कब्जा

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करीब 36 वर्ष पहले वर्ष 1989-90 में निर्मित इस भवन को पंचायत राज विभाग को अस्थायी रूप से दिया गया था। उद्यान विभाग ने भवन को वापस सौंपने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र भेजा है। नोटिस में एक सप्ताह का समय तय करते हुए विभाग के कनिष्ठ सहायक राजकरन सिंह को भवन हस्तांतरित करने की बात कही गई है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. बलदेव प्रसाद ने बताया कि कल्पवृक्ष (यज्ञशाला) के पास उद्यान विभाग ने भवन का निर्माण कराया था। इसका उपयोग तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी करते थे।वर्ष 2012-13 में तत्कालीन जिलाधिकारी बी. चंद्रकला के मौखिक निर्देश पर भवन को अस्थायी वार रूम स्थापित करने के लिए पंचायत राज विभाग को दिया गया था। बताया कि वर्तमान में भवन में कोई गतिविधियां संचालित नहीं हो रही है। फिर भी पंचायती राज विभाग इसे खाली भी नहीं कर रहा है। आवास का गृहकर और जलकर उद्यान विभाग जमा करता है। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को जिलाधिकारी के साथ हुई वार्ता में भवन को उद्यान विभाग के कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए थे। जिला उद्यान अधिकारी ने डीपीआरओ सुबोध जोशी से भवन को हस्तांतरित कराने का अनुरोध किया है। नोटिस की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, उद्यान निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।मामले की जानकारी नहीं है। जानकारी हुई है कि भवन उद्यान विभाग का है। पुरानी फाइलें देखने के बाद ही इसकी सही जानकारी होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - सुबोध जोशी, डीपीआरओ