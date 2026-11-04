Hamirpur News: खुला नाला बना जानलेवा, बाइक समेत सिपाही गिरा

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हमीरपुर। शहर के आदर्श नगर मोहल्ले में बुधवार शाम खुले नाले के कारण बड़ा हादसा होने टल गया। किसी काम से जा रहे एक सिपाही अभिषेक कुमार की बाइक अचानक लबालब भरे नाले में जा गिरी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे और बाइक को सुरक्षित बाहर निकाला। मोहल्ले की सड़क किनारे कई फीट चौड़ा और गहरा नाला खुला पड़ा है। नाले पर न स्लैब है, न बैरिकेडिंग और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। जलभराव के कारण नाला दिखाई नहीं दे रहा था जिससे सिपाही की बाइक सीधे उसमें जा गिरी।