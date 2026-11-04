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Hamirpur News: खुला नाला बना जानलेवा, बाइक समेत सिपाही गिरा

Wed, 04 Nov 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:56 PM IST
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Open drain turns deadly; policeman falls in along with his bike
फोटो 04 एचएएमपी 41- नाले में गिरे सिपाही को निकालते मोहल्लेवासी। संवाद
हमीरपुर। शहर के आदर्श नगर मोहल्ले में बुधवार शाम खुले नाले के कारण बड़ा हादसा होने टल गया। किसी काम से जा रहे एक सिपाही अभिषेक कुमार की बाइक अचानक लबालब भरे नाले में जा गिरी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे और बाइक को सुरक्षित बाहर निकाला। मोहल्ले की सड़क किनारे कई फीट चौड़ा और गहरा नाला खुला पड़ा है। नाले पर न स्लैब है, न बैरिकेडिंग और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। जलभराव के कारण नाला दिखाई नहीं दे रहा था जिससे सिपाही की बाइक सीधे उसमें जा गिरी।
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