Hamirpur News: 1515 परीक्षार्थी घटे, कम हो सकते परीक्षा केंद्र

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जिले में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 28,316 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 29,831 थी। यानी एक साल में परीक्षार्थियों की संख्या 1,515 घट गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो गिरावट की मुख्य वजह इंटरमीडिएट में कम हुए परीक्षार्थी हैं। हाईस्कूल में जहां 186 परीक्षार्थी बढ़े हैं, वहीं इंटरमीडिएट में 1,701 की कमी आई है। ऐसे में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या पिछले वर्ष के 43 केंद्रों से कम रहने के आसार हैं।हाईस्कूल में बढ़े परीक्षार्थी, इंटर में बड़ी गिरावटविभागीय आंकड़ों के अनुसार, इस बार हाईस्कूल में 15,317 और इंटरमीडिएट में 12,999 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पिछले वर्ष की तुलना में हाईस्कूल में संख्या बढ़ी है लेकिन इंटरमीडिएट में छात्रों की संख्या घटने से कुल परीक्षार्थियों का आंकड़ा नीचे ला दिया है। यही वजह है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या में कटौती की संभावना जताई जा रही है। हालांकि केंद्रों की संख्या बोर्ड की ओर से प्रस्तावित सूची जारी होने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।आपत्तियों के बाद तय होंगे परीक्षा केंद्रकेंद्र निर्धारण की प्रक्रिया के तहत जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों का डाटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा जा चुका है। सूची जारी होने के बाद विद्यालयों और अभिभावकों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित अधिकारियों की टीम आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इसके बाद संशोधित सूची बोर्ड को भेजी जाएगी और अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर परीक्षा केंद्रों पर मुहर लगेगी। फिलहाल निजी परीक्षार्थियों का डाटा आना बाकी है। डीआईओएस महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यालयों का डाटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया है। इस बार 28,316 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे।