Hamirpur News: मोटरसाइकिल चोरी कर आग के हवाले किया, पुलिस जांच में जुटी

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मस्जिद तिराहे के सामने रहने वाले नजीर खान पुत्र मुनीर खान की मोटरसाइकिल चोरी हुई। उन्होंने अपनी बाइक घर के सामने खड़ी की थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात करीब 11 बजे तक बाइक वहीं खड़ी दिखाई दे रही थी। इसके बाद चोरों ने बाइक चुराकर दीक्षित मुहाल के पास ले जाकर आग लगा दी। आग की तेज लपटें देखकर पास में रहने वाले निश्चल दीक्षित ने बाहर आकर देखा। उन्होंने मोटरसाइकिल को जलते हुए पाया। निश्चल दीक्षित ने घटना का वीडियो भी बनाया। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पीआरवी टीम मौके पर पहुंची, पर तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी। सुबह नजीर खान ने अपनी बाइक गायब देखी। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। दीक्षित मुहाल पहुंचकर उन्होंने जली हुई मोटरसाइकिल की पहचान की।निश्चल दीक्षित की सूचना पर पीआरवी टीम घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि आग बुझाने से पहले ही मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। थाना प्रभारी सुदेश सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।