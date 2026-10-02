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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Moped rider dies after colliding with cattle

Hamirpur News: मवेशी से टकराकर मोपेड सवार की मौत

Fri, 02 Oct 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:27 PM IST
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Moped rider dies after colliding with cattle
राठ। पनवाड़ी मार्ग पर बसेला गांव के पास शुक्रवार शाम सड़क पर मवेशी से टकराकर मोपेड दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मवेशी गभीर रूप से घायल है।
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महोबा जिले के अजनर थाने के बेरी गांव निवासी पुत्तीलाल (65) शुक्रवार शाम बाइक से कस्बे की ओर आ रहे थे तभी बसेला गांव के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई और बाइक सवार टकरा गया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि गाय के पीछे के दोनों पैर टूट गए। पहाड़ीगड़ी गांव के रामसिंह ने बताया कि पुत्तीलाल उनके पारिवारिक रिश्तेदार थे। सूचना पर अस्पताल ले आए हैं। वह वैद्य थे और गांव गांव जाकर इलाज करते थे। सीएचसी के डॉक्टर अंजुम निरंजन ने कहा कि मृतक सिर में यदि हेलमेट पहने होता तो शायद जान बच सकती थी। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। (संवाद)
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