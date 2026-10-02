Hamirpur News: मवेशी से टकराकर मोपेड सवार की मौत

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महोबा जिले के अजनर थाने के बेरी गांव निवासी पुत्तीलाल (65) शुक्रवार शाम बाइक से कस्बे की ओर आ रहे थे तभी बसेला गांव के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई और बाइक सवार टकरा गया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि गाय के पीछे के दोनों पैर टूट गए। पहाड़ीगड़ी गांव के रामसिंह ने बताया कि पुत्तीलाल उनके पारिवारिक रिश्तेदार थे। सूचना पर अस्पताल ले आए हैं। वह वैद्य थे और गांव गांव जाकर इलाज करते थे। सीएचसी के डॉक्टर अंजुम निरंजन ने कहा कि मृतक सिर में यदि हेलमेट पहने होता तो शायद जान बच सकती थी। कोतवाल अनूप सिंह ने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। (संवाद)