Hamirpur News: गुड़ाही बाजार में आज से सजेगा कंस दरबार

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शुक्रवार को गुड़ाही बाजार में कंस दरबार सजाया जाएगा। रात में धार्मिक कार्यक्रम और नगर भ्रमण होगा। 26 सितंबर को शोभायात्रा, कंस वध और नागनाथवन का आयोजन होगा। 27 सितंबर को दंगल आयोजित किया जाएगा। मीरा तालाब मैदान सहित प्रमुख मार्गों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मेला मैदान में झूला दुकानें भी सज गई हैं। करीब डेढ़ सौ साल पुराने इस मेले में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।मेले में उमड़ने वाली भीड़ के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सीओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। एसडीएम करनवीर सिंह ने आयोजकों और संबंधित विभागों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सड़क, जलभराव, बिजली, प्रकाश और सुरक्षा के इंतजामों पर जोर दिया गया है। बोर्ड लगाकर मीरा तालाब में गहरे पानी से दूर रहने के लिए श्रद्धालुओं से अपील की गई है।