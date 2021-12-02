Hamirpur News: हमीरपुर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 26 Nov 2026 12:26 AM IST
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शपथ ग्रहण
जीजीआईसी में संविधान दिवस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 8 बजे।
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वॉलीबॉल
मौदहा। सेंट पाल स्कूल कॉलेज में बाल मेले के अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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रंगोली
हमीरपुर। परेड ग्राउंड में रंगोली प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
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दंगल
मौदहा। सिसोलर गांव स्थित महाराजा बाबा धाम में इनामी दंगल दोपहर 12 बजे से।
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क्रिकेट
मौदहा। रहमानिया खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12 बजे से।
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संगोष्ठी
गहरौली। गोविंद इंटर कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी व जागरूकता बैठक। दोपहर 2 बजे से।
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जीजीआईसी में संविधान दिवस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 8 बजे।
वॉलीबॉल
मौदहा। सेंट पाल स्कूल कॉलेज में बाल मेले के अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
रंगोली
हमीरपुर। परेड ग्राउंड में रंगोली प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
दंगल
मौदहा। सिसोलर गांव स्थित महाराजा बाबा धाम में इनामी दंगल दोपहर 12 बजे से।
क्रिकेट
मौदहा। रहमानिया खेल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट दोपहर 12 बजे से।
संगोष्ठी
गहरौली। गोविंद इंटर कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी व जागरूकता बैठक। दोपहर 2 बजे से।