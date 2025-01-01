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कुरारा बदनपुर निवासी ऊदल ने बताया कि उसकी पत्नी साधना का आपस में विवाद हो गया था। इससे उसके सिर पर गंभीर चोंट थी। उसने 108 एंबुलेंस को फोन किया तो वहां से बताया गया कि एक घंटा बाद एंबुलेंस आएगी। किसी तरह वह ई-रिक्शा करके पत्नी को उसमें बैठाकर जिला अस्पताल आया है। जबकि 15 मिनट में एंबुलेंस को मौके पर पहुंचने के फरमान हैं। विज्ञापन



वहीं एंबुलेंस प्रभारी भूपेंद्र कुमार का कहना है कि कोई भी फोन आने पर तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कराई जाती है। इस मामले की जांच करने के बाद ही सही रिपोर्ट दे सकेंगे। (संवाद) कुरारा बदनपुर निवासी ऊदल ने बताया कि उसकी पत्नी साधना का आपस में विवाद हो गया था। इससे उसके सिर पर गंभीर चोंट थी। उसने 108 एंबुलेंस को फोन किया तो वहां से बताया गया कि एक घंटा बाद एंबुलेंस आएगी। किसी तरह वह ई-रिक्शा करके पत्नी को उसमें बैठाकर जिला अस्पताल आया है। जबकि 15 मिनट में एंबुलेंस को मौके पर पहुंचने के फरमान हैं।वहीं एंबुलेंस प्रभारी भूपेंद्र कुमार का कहना है कि कोई भी फोन आने पर तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कराई जाती है। इस मामले की जांच करने के बाद ही सही रिपोर्ट दे सकेंगे। (संवाद)

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हमीरपुर। शासन की अतिमहत्वाकांक्षी 102 और 108 एंबुलेंस योजना कागजों में सिर्फ समय पर पहुंच रही हैं, जबकि घायलों को घंटों इंतजार के बाद भी ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। परिजनों का आरोप है कि फोन करने के एक घंटे बाद भी एंबुलेंस न पहुंचने पर ई-रिक्शा में घायल को लेकर जिला अस्पताल आए हैं।