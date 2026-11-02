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Hamirpur News: नाले में मिले शव की शिनाख्त

Mon, 02 Nov 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:54 PM IST
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Identification of the body found in the drain
मौदहा (हमीरपुर)। कस्बे के अरतरा चौराहे के पास 31 अक्तूबर को नाले में मिले युवक के शव की सोमवार को शिनाख्त हो गई है। शव की पहचान छिमौली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी गनपत वर्मा (35) के रूप में हुई।
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मवई खुर्द निवासी बाबूलाल वर्मा ने शव की शिनाख्त अपने भांजे के रूप में की। उन्होंने बताया कि भांजा गनपत 31 अक्तूबर की सुबह करीब नौ बजे घर से खाना खाकर निकला था फिर वापस नहीं लौटा। कोतवाल संतोष कुमार ने बताया कि सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। युवक अपनी मां के साथ रहता था और कबाड़ बीनकर परिवार का भरण-पोषण करता था।
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