फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Humanity shamed... a person with a disability crawled through the Collectorate, yet went completely unnoticed.

Hamirpur News: मानवता शर्मसार... कलक्ट्रेट में रेंगता रहा दिव्यांग, नहीं पड़ी किसी की नजर

Mon, 02 Nov 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Humanity shamed... a person with a disability crawled through the Collectorate, yet went completely unnoticed.
फोटो 02 एचएएमपी 17- डीएम ऑफिस की सीढि़यां चढ़ते हुए दिव्यांग। संवाद
हमीरपुर। जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार को मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया। एक दिव्यांग आवास के लिए घिसटते हुए डीएम से मिलने जा रहा है। इस दाैरान कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी। बाद में मीडिया कर्मियों के वीडियो बनाने पर कर्मचारी हरकत में आए और व्हीलचेयर से उसे डीएम के पास ले गए।
विज्ञापन

जिलाधिकारी अशोक कुमार एक तरफ फरियादियों की समस्या को गंभीरता से सुनते हैं। वहीं उनके कुछ कर्मचारी व्यवस्था पर बट्टा लगाने का कार्य कर रहे हैं। सुमेरपुर कस्बा के वार्ड नंबर छह चांदथोक निवासी फुल्लू (45) दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। वह अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। फुल्लू करीब 100 मीटर तक घिसटते हुए कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी की चौखट तक पहुंचा। इस दौरान किसी भी सरकारी महकमे के जिम्मेदार की नजर उन पर नहीं पड़ी। ऑफिस की पांच सीढ़ियां चढ़ने के दाैरान सुरक्षा कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। कर्मचारी उन्हें सहारा देने के बजाय तमाशबीन बने रहे। हालांकि वीडियो बनते देखकर कर्मचारी व्हीलचेयर से फुल्लू को डीएम के पास ले गए।
विज्ञापन

फुल्लू ने जिलाधिकारी को बताया कि वह मजदूरी करके अपना भरण-पोषण करता है। पात्र होने के बावजूद उन्हें आज तक आवास का लाभ नहीं मिला है। वह खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। उनकी मां सरमन का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाया है। फुल्लू ने जिलाधिकारी से आवास का लाभ दिलाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed