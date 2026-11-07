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Hamirpur News: चंद्रावल नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन

Sat, 07 Nov 2026 10:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:58 PM IST
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Groundbreaking ceremony for the construction of a bridge over the Chandrawal River
भरुआ सुमेरपुर। चंद्रावल नदी में कैथी-गड़रिया संपर्क मार्ग पर पुल निर्माण के लिए शनिवार को जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति के साथ भूमि पूजन किया। पुल के निर्माण से हमीरपुर और बांदा जनपदों के दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।
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सदर विधायक व जनपद के प्रभारी मंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री ने राठ दौरे के दौरान 21 जून को पुल के निर्माण की घोषणा करते हुए शिलान्यास किया था। परियोजना की कुल लागत 2485.67 लाख है। पुल 151.13 मीटर लंबा होगा। साथ ही 1199 मीटर लंबा पहुंच मार्ग बनाया जाएगा।
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पुल बनने से बांदा के जसपुरा और पैलानी तथा हमीरपुर के सुमेरपुर और मौदहा क्षेत्र के ग्रामीणों को नदी पार करने में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। यहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष शकुंतला निषाद, जिला मंत्री एवं कैथी प्रधान अरिमर्दन सिंह, पूर्व प्रधान रामसजीवन निषाद, जानकी प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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