Hamirpur News: नहरों की सिल्ट सफाई न होने से किसान चिंतित

विज्ञापन

किसान नशीर अहमद, पूर्व प्रधान, ने बताया कि खेती में पलेवा का समय आ रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी लेकिन नहर विभाग की ओर से अभी तक सफाई शुरू नहीं की गई है। किसान राजेश यादव, लालाराम, बरदानी, मदन, सुरेश प्रजापति, पूर्व प्रधान विनोद सचान, रतीराम प्रजापति आदि ने नवागंतुक जिलाधिकारी अशोक कुमार से समय रहते नहरों की सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। अवर अभियंता प्रकाश पटेल ने बताया कि बारिश अभी समाप्त हुई है। नहरों में कई जगह बारिश का पानी भरा है जिससे सिल्ट सफाई में दिक्कत आ रही है। पानी सूखते ही सफाई का काम कराया जाएगा।