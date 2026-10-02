Hamirpur News: नहरों की सिल्ट सफाई न होने से किसान चिंतित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:25 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:25 PM IST
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पौथिया। बेतवा नदी से संचालित सहजना-सहुरापुर पंप कैनाल से जुड़ी पौथिया, कीरतपुर, कलौलीतीर, महमूदपुर, सहुरापुर और उजनेड़ी माइनरों की समय से सफाई न होने से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि कई स्थानों पर नहरें कटी हैं। इनमें सिल्ट जमा हैं।
किसान नशीर अहमद, पूर्व प्रधान, ने बताया कि खेती में पलेवा का समय आ रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी लेकिन नहर विभाग की ओर से अभी तक सफाई शुरू नहीं की गई है। किसान राजेश यादव, लालाराम, बरदानी, मदन, सुरेश प्रजापति, पूर्व प्रधान विनोद सचान, रतीराम प्रजापति आदि ने नवागंतुक जिलाधिकारी अशोक कुमार से समय रहते नहरों की सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। अवर अभियंता प्रकाश पटेल ने बताया कि बारिश अभी समाप्त हुई है। नहरों में कई जगह बारिश का पानी भरा है जिससे सिल्ट सफाई में दिक्कत आ रही है। पानी सूखते ही सफाई का काम कराया जाएगा।
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किसान नशीर अहमद, पूर्व प्रधान, ने बताया कि खेती में पलेवा का समय आ रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होगी लेकिन नहर विभाग की ओर से अभी तक सफाई शुरू नहीं की गई है। किसान राजेश यादव, लालाराम, बरदानी, मदन, सुरेश प्रजापति, पूर्व प्रधान विनोद सचान, रतीराम प्रजापति आदि ने नवागंतुक जिलाधिकारी अशोक कुमार से समय रहते नहरों की सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। अवर अभियंता प्रकाश पटेल ने बताया कि बारिश अभी समाप्त हुई है। नहरों में कई जगह बारिश का पानी भरा है जिससे सिल्ट सफाई में दिक्कत आ रही है। पानी सूखते ही सफाई का काम कराया जाएगा।
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