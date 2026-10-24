Hamirpur News: वृद्ध को कुल्हाड़ी मारी, प्राथमिकी

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सीपू के अनुसार शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे शिवशंकर ने उसे अकारण गालियां देनी शुरू कर दीं। मना करने पर और आसपास के लोगों के समझाने पर वह चला गया। कुछ देर बाद आरोपी पिता-पुत्र डंडा और कुल्हाड़ी लेकर सीपू के घर पहुंचे। उन्होंने सीपू के पिता को घर के बाहर देखकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्का इंचार्ज एसआई विजयबहादुर ने बताया कि घायल वृद्ध का उपचार कराया गया है। पिता-पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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बिवांर (हमीरपुर)। थानाक्षेत्र के पाटनपुर निवासी सीपू ने अपने पिता से मारपीट किए जाने की पुलिस को तहरीर दी है। उसने शिवहरे गांव के शिवशंकर और उसके पुत्र शिवम पर मारपीट का आरोप लगाया है।