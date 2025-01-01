Hamirpur News: तीन साल बाद जमा कराए कागज... जाने कब होगा काम

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सोमवार को संवाद न्यूज एजेंसी टीम ने दोपहर 12:52 बजे शहर के सीएमओ कार्यालय के पीछे बने सभागार में दिव्यांग बोर्ड शिविर पहुंची। शिविर में कुल 39 लोगों ने प्रतिभाग किया। इनमें 21 लोगों को पात्र पाया गया और लगभग 15 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है, जबकि तीन लोग अपात्र पाए गए हैं।कार्ड के लिए तीन साल से कर रहा इंतजारमौदहा क्षेत्र के सिसोलर गांव से आए दिव्यांग संतोष कुमार ने बताया कि तीन साल पूर्व छत से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई थी। उस समय दिव्यांग कार्ड बनवाने के लिए आया था, लेकिन चिकित्सकों ने तीन साल बाद आने को कहा था। अबकी आकर ऑनलाइन आवेदन करके दस्तावेज जमा किए हैं। पता नहीं कब कार्ड बनेगा।चार बार आया, इसबार जगी उम्मीदसुमेरपुर क्षेत्र के छानी गांव से आए दिव्यांग सिद्धू कहते हैं कि चार सोमवार लगातार शिविर में आए, अबकी कार्ड बनने की उम्मीद जगी है। एक माह बाद कार्ड मिलने का आश्वासन दिया गया है।दिव्यांग शिविर में कुल 39 लोगों आए थे। इनमें 21 लोगों को मौके पर ही जांच कर दिव्यांग कार्ड की स्वीकृति दी गई है। कुछ को जांच के लिए और कुछ अपात्र पाए गए हैं। - डॉ. सच्चिदानंद, नोडल दिव्यांग बोर्ड।