Hamirpur News: समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहें डॉक्टर व कर्मचारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
पनवाड़ी (महोबा)। सीएमओ डॉ. विनय कुमार ने बृहस्पतिवार को सीएचसी पनवाड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निर्देश दिए कि डॉक्टर व कर्मचारी समय से अस्पताल पहुंचे।
सीएमओ ने एसीएमओ बीके चौहान और डीपीएम ममता अहिरवार के साथ सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, ड्रग स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे कक्ष, कार्यालय, प्रसव केंद्र व आयुष्मान केंद्र का जायजा लिया। सीएमओ ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ताकि, मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से ही आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहें। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक आरजी शंखवार, वसीम बेग, डॉ. रविंद्र भारती, डॉ. राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
सीएमओ ने एसीएमओ बीके चौहान और डीपीएम ममता अहिरवार के साथ सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, ड्रग स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे कक्ष, कार्यालय, प्रसव केंद्र व आयुष्मान केंद्र का जायजा लिया। सीएमओ ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ताकि, मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से ही आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहें। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक आरजी शंखवार, वसीम बेग, डॉ. रविंद्र भारती, डॉ. राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन