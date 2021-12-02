Hamirpur News: समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहें डॉक्टर व कर्मचारी

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सीएमओ ने एसीएमओ बीके चौहान और डीपीएम ममता अहिरवार के साथ सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, ड्रग स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे कक्ष, कार्यालय, प्रसव केंद्र व आयुष्मान केंद्र का जायजा लिया। सीएमओ ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ताकि, मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र से ही आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहें। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक आरजी शंखवार, वसीम बेग, डॉ. रविंद्र भारती, डॉ. राजेश वर्मा आदि मौजूद रहे।

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पनवाड़ी (महोबा)। सीएमओ डॉ. विनय कुमार ने बृहस्पतिवार को सीएचसी पनवाड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निर्देश दिए कि डॉक्टर व कर्मचारी समय से अस्पताल पहुंचे।