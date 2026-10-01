Hamirpur News: गंदगी मिलने पर डीएम ने जताई नाराजगी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:39 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:39 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। जिलाधिकारी अशोक कुमार ने बृहस्पतिवार दोपहर विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। गंदगी पर नाराजगी जताते हुए खंड विकास अधिकारी को सफाई के निर्देश दिए।
स्थापना पटल पर अवर अभियंता से बोरिंग योजना और लिपिक अजीज खान से कर्मचारियों के अभिलेखों की जानकारी ली। एडीओ समाज कल्याण से पेंशन की स्थिति पूछी। संतोषजनक जानकारी न मिलने पर कार्यप्रणाली सुधारने को कहा। मनरेगा पटल पर एपीओ विकास चंद्र से कार्यों की जानकारी ली। मजदूरों की हाजिरी में गड़बड़ी रोकने तथा चकरोडों के कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए। क्षेत्र में 35,640 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 4,000 कार्यरत हैं। एनआरएलएम कार्यालय में बताया गया कि 1,100 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 164 स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं। टेढ़ा में चप्पल और इंगोहटा में झाड़ू उद्योग संचालित हैं।
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स्थापना पटल पर अवर अभियंता से बोरिंग योजना और लिपिक अजीज खान से कर्मचारियों के अभिलेखों की जानकारी ली। एडीओ समाज कल्याण से पेंशन की स्थिति पूछी। संतोषजनक जानकारी न मिलने पर कार्यप्रणाली सुधारने को कहा। मनरेगा पटल पर एपीओ विकास चंद्र से कार्यों की जानकारी ली। मजदूरों की हाजिरी में गड़बड़ी रोकने तथा चकरोडों के कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए। क्षेत्र में 35,640 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 4,000 कार्यरत हैं। एनआरएलएम कार्यालय में बताया गया कि 1,100 समूहों के लक्ष्य के सापेक्ष 164 स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं। टेढ़ा में चप्पल और इंगोहटा में झाड़ू उद्योग संचालित हैं।
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