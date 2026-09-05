हमीरपुर: चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष; ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश के बाद त्रिशूल और तमंचे से हमला, हालत गंभीर

चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंची पत्नी

घटना के समय नारायण पाल के घर पर उनकी बहू अकेली थी। उनका बड़ा बेटा मुस्करा गया हुआ था, जबकि छोटा बेटा मजदूरी के लिए बाहर गया था। खेत में काम कर रही नारायण पाल की पत्नी कमलेश ने चीख-पुकार सुनी तो मौके की ओर दौड़ीं, लेकिन तब तक आरोपी वहां से जा चुके थे।