Hamirpur News: बारिश से हुए नुकसान को आपदा घोषित करने की मांग

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विधायक ने प्रभावित किसानों, गरीबों और मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। विधायक ने 28 सितंबर को जिलाधिकारी अशोक कुमार को दो पत्र भेजे। इनमें कहा गया कि लगातार बारिश से तिल, उड़द, मूंग समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक ने आरोप लगाया कि कई लेखपाल गांवों में पहुंचकर क्षति का जायजा लेने के बजाय ग्रामीणों से क्षतिग्रस्त मकानों और फसलों के फोटो मंगा रहे हैं। उन्होंने ऐसे लेखपालों की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी से शीघ्र सर्वे कराने और प्रभावित किसानों समेत अन्य पात्र लोगों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

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भरुआ सुमेरपुर। क्षेत्र में लगातार 48 घंटे हुई बारिश से हुए व्यापक नुकसान को लेकर सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बारिश से हुए नुकसान को आपदा घोषित करने की मांग की है।