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Hamirpur News: एसडीएम से रागौल स्टेशन रोड की मरम्मत की मांग

Thu, 03 Sep 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:38 PM IST
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Demand made to the SDM for the repair of Ragaul Station Road.
मौदहा (हमीरपुर)। मानवाधिकार सुरक्षा एवं अपराध निरोधक संगठन ने बुधवार को एसडीएम करनवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने रागौल रेलवे स्टेशन जाने वाली स्टेशन रोड की मरम्मत और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था की मांग की।
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जिलाध्यक्ष सैयद शहबाज अली ने सड़क की बदहाली बताई। रागौल स्टेशन से रोजाना करीब 10 ट्रेनें गुजरती हैं। सिसोलर, पढ़ोरी सहित 10 गांवों के ग्रामीण इसी मार्ग से आते-जाते हैं। सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, बारिश में जलभराव और कीचड़ से राहगीरों को परेशानी होती है।
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वाहन फिसलकर पलटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। एसडीएम ने समस्या का संज्ञान लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान आसिफ शकील, संजय प्रजापति, वाहिद अहमद, इस्लाम उद्दीन, शाहरुख चेयरमेन, पिंटू भाई, सोनू मेडिकल, सलाहुद्दीन, सद्दाम, डॉ. सत्यहरी और आशीष सिंह उपस्थित रहे।
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