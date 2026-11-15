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Hamirpur News: तपोभूमि से केबिल और रेलिंग के पाइप उड़ाए

Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
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Cables and railing pipes stolen from Tapobhumi
भरुआ सुमेरपुर। तपोभूमि प्रांगण में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिवाली की रात चोरों के महिला मंडल भवन की बाउंड्रीवॉल की रेलिंग के पाइप, सबमर्सिबल की केबल और बिजली कनेक्शन की केबल काटकर ले जाने का मामला सामने आया है।
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तपोभूमि आश्रम के महंत सुखानंद महाराज ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। बताया कि चोर पीएचसी के पास स्थित महिला मंडल भवन की जाली काटकर अंदर घुसे और कीमती सामग्री ले गए। इससे पहले भी चोर विद्युत पोल की चोरी का प्रयास हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से पौधों में लगाए गए दो लोहे के टीगार्ड भी चोरी हो गए हैं। महंत ने आरोप लगाया कि शाम होते ही तपोभूमि प्रांगण में अराजकतत्वों का जमावड़ा लगने लगता है। उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण की मांग की है। फैक्टरी चौकी इंचार्ज अंकित बैसला ने कहा कि गश्त लगाई जा रही है। चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाएगा।
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